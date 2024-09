Juventus : Dušan Vlahović devient la risée de toute l’Italie

Après un mercato florissant, la nouvelle Juventus de Thiago Motta commençait très fort sa cure de jouvence avec deux larges victoires en Serie A, contre Côme (3-0) et le Hellas Vérone (3-0). Sont venus ensuite trois matchs nuls vierges et sans saveur (0-0) consécutifs. S’il est évidemment bien trop tôt pour parler de crise puisque la Vieille Dame pointe tout de même à la 4ème position du championnat, les médias et les supporters turinois ont fait part de leurs premiers doutes. L’excitation du nouveau projet résolument offensif porté par un Thiago Motta moderne et apprécié a finalement laissé place à des brides nostalgiques d’une Juventus peu attrayante et divertissante comme elle l’était sous Massimiliano Allegri. Le symbole de ce manque d’efficacité létale, de réalisme punitif et de domination offensive n’est autre que Dušan Vlahović. Recruté à la Fiorentina à l’hiver 2022 en échange d’une enveloppe de 85,5 millions d’euros, le joueur formé au Partizan Belgrade a toujours eu du mal à briller sur le long terme sous le maillot turinois. Pourtant il avait montré de très belles choses en fin de saison dernière : sur la période décembre-février 2024, Dušan Vlahović avait marqué un but ou délivre une passe décisive dans chaque rencontre de Serie A qu’il avait jouée. En effet, le Serbe était impliqué sur au moins un but de son équipe, lors des six derniers matchs de la Juventus, pour un total de sept buts (dont deux doublés) et une offrande. Une forme incroyable qui avait même permis aux Bianconeri de croire au Scudetto sur le fil.

La suite après cette publicité

De l’eau a coulé sous les ponts du Pô et Vlahović a même été remplacé à la mi-temps du choc contre Naples le weekend dernier : «Dusan va bien, il a fait une bonne première mi-temps et a aidé l’équipe en attaquant dans la profondeur. Dusan a essayé d’attaquer l’espace même s’il y avait peu de profondeur aujourd’hui car Naples est une équipe qui vient sous pression puis lâche». L’entraîneur de la Juventus, Thiago Motta, avait seulement l’intention de provoquer une réponse de Dušan Vlahović avec le remplacement très discuté à la mi-temps de la rencontre face au Napoli. L’attaquant serbe a été avide de buts cette saison. S’il a inscrit un doublé contre Hellas Vérone, il a également été muet à cinq reprises. Le joueur de 24 ans a atteint un nouveau creux lors du match important de samedi contre Naples. Après une première mi-temps sans énergie, où il n’a touché le ballon qu’à six reprises, son entraîneur a décidé de le sortir à la pause. Cette décision en a fait sourciller plus d’un, d’autant plus que son remplaçant était Timothy Weah, un ailier de métier. Au final, le résultat est resté intact, les deux équipes se contentant d’un match nul (0-0). Et les journaux italiens n’ont pas été tendres avec lui : «Une nouvelle Juventus à l’horizon ? Le plan B sensationnel sans Vlahovic», se questionne Tuttosport, tandis que la Gazzetta dresse le bilan suivant «Beaucoup de travail, trop de pression, zéro but : pourquoi Vlahovic ne marque plus». Selon WhoScored, l’international serbe n’a effectué aucun tir et n’a effectué que deux passes contre Naples.

À lire

La presse italienne compare Pierre Kalulu à Ruben Dias et se moque de l’AC Milan

Une disette qui inquiète

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Thiago Motta essayait seulement de «stimuler» Dušan Vlahović et de provoquer une réaction dans les semaines à venir. Comme l’explique le journal aux pages roses, l’ancien joueur du PSG apprécie toujours l’attitude de l’attaquant et sa volonté de se battre pour la cause de l’équipe. Il aimerait cependant qu’il devienne moins frénétique sur le terrain et qu’il évite de se laisser facilement frustrer par le manque de service ou les occasions gâchées. Et avec Arkadiusz Milik toujours blessé jusqu’à la trêve internationale, le manager italo-brésilien n’a pas beaucoup d’options en attaque, il devra donc faire confiance au natif de Belgrade et espérer de meilleures performances. Pour les qualités de buteur du Serbe ne sont plus à prouver. À seulement 24 ans, il a déjà inscrit 92 buts en 215 apparitions, mais l’international serbe manque néanmoins cruellement de régularité au sein même d’une saison. Un paradoxe puisque Dušan Vlahović reste le joueur ayant inscrit le plus de doublé en Serie A au cours des six dernières saisons, soit depuis 2019/20, avec un doublé de 18, devant les 17 de Lautaro Martínez et les 16 de Ciro Immobile. Il est légitime de se poser des questions après avoir vu la Juventus enregistrer son troisième match nul sans but (0-0) consécutif en Serie A.

La suite après cette publicité

Contre le PSV en Ligue des Champions, l’ancien joueur de la Fiorentina a déjà eu des difficultés : «Vlahović ne marque pas ? Aujourd’hui, il n’a pas marqué de but, c’est vrai. Et il aurait pu faire mieux. Il arrive qu’on ne marque pas, mais on peut aussi bien faire d’autres choses sur le terrain. Les buts viendront ensuite. Je suis content de son travail, mais il doit gérer son côté émotionnel. Gérer Dusan n’est pas difficile. Depuis que nous avons commencé, il a toujours été dans les conditions idéales pour s’entraîner et jouer. Les attaquants doivent avoir cette envie et cette ambition de marquer, mais ils font aussi d’autres choses sur le terrain. Il peut aussi créer des espaces pour ses coéquipiers, l’important est qu’il participe et qu’il donne tout ce qu’il fait». Avec cette disette qui relance un éternel débat au sein de la communauté turinoise, Massimiliano Allegri était-il le réel problème ou Dušan Vlahović a été perçu comme trop beau trop vite ? En tout cas, le Serbe de 24 ans peut compter sur le soutien de certains coéquipiers comme Nico Gonzalez : «Il s’est beaucoup amélioré. Quand je l’ai vu lors du premier match, j’ai dit 'il est vraiment fort’. Maintenant, il n’a pas marqué de but depuis plusieurs matchs, mais il est toujours positif, il aide l’équipe. Si je peux obtenir des aides pour moi, sinon moi pour lui. Nous nous entendons bien».