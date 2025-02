BL : Dortmund étrille l’Union Berlin avec un quadruplé de Guirassy

Dortmund reprend des couleurs en championnat contre l’Union Berlin. Dès la 28e minute, Berlin a concédé un but contre son camp, lorsque Diogo Leite, en tentant de dégager le ballon, l’a envoyé sous la barre de son propre but (26e, 1-0). À la 40e minute, Dortmund a doublé la mise grâce à un centre précis de Pascal Gross, où Serhou Guirassy a sauté dans la surface pour inscrire une tête dans la partie droite du but, trompant le portier adverse et portant le score à 2-0.

Puis, à la 75e, Guirassy, encore servi par Gross, a placé le ballon dans la lucarne gauche pour le 3-0. Il a de nouveau marqué après une passe de Maximilian Beier (80e, 4-0). En fin de match, Guirassy s’est finalement offert un quadruplé (83e, 5-0), avant que Beier n’inscrive lui-même le but du 6-0 (89e). Un large succès qui permet à Dortmund de se stabiliser à la 10e place du championnat. L’Union Berlin est 13e.