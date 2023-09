PSG : Luis Enrique fait face à un gros casse-tête !

La suite après cette publicité

La scène n’est pas passée inaperçue. Lors de la large victoire du Paris Saint-Germain face à l’Olympique Lyonnais (4-1), le week-end dernier, Luis Enrique avait, en effet, piqué une grosse colère contre Gianluigi Donnarumma. Mécontent après une relance du portier italien - même si le PSG marquait dans la foulée son quatrième but - le technicien avait rapidement calmé le jeu en conférence de presse. «C’était simplement une situation de jeu habituelle sur laquelle on a travaillé à l’entraînement. Il faut s’améliorer, mais c’est un joueur de classe mondiale qui a tout mon respect».

Gianluigi Donnarumma, titulaire indiscutable jusqu’à présent…

Une réaction qui n’avait cependant pas manqué de faire jaser, qui plus est après le retour de Keylor Navas au sein du club. Rentré de son prêt à Nottingham Forest, le portier costaricien, relégué au rôle de numéro 2 depuis l’arrivée de l’Italien, pourrait-il avoir un coup à jouer lors de cet exercice 2023-2024 ? La question est légitime. Si l’ancien dernier rempart de l’AC Milan reste, pour l’heure, un titulaire indiscutable au sein de l’effectif parisien, le profil de l’ex-Merengue plaît, en effet, particulièrement à Luis Enrique.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les champions de France en titre et auteur de deux saisons exceptionnelles en Ligue des Champions (2019/2020 et 2020/2021), le natif de San Isidro de El General - longuement courtisé cet été mais finalement resté au club - offre ainsi une option supplémentaire à l’ancien sélectionneur de la Roja, qui n’a jamais caché son intention de faire tourner depuis son arrivée en France et qui apprécie les qualités de jeu au pied de Navas.

Un coup à jouer pour Keylor Navas ?

Avec Arnau Tenas (22 ans) comme autre possibilité dans les buts parisiens, Luis Enrique aura donc l’embarras du choix et sera, à ce titre, très vigilant sur les futures prestations de Gianluigi Donnarumma. Parfois critiqué pour ses sautes de concentration, celui qui a d’ores et déjà encaissé 3 buts lors des 4 premières journées de Ligue 1 n’est évidemment pas remis en question mais devra rester très performant pour conserver sa place de numéro 1. Disposant de trois excellents gardiens, Luis Enrique devra, quoi qu’il en soit, répartir au mieux les minutes et trouver les mots justes pour que chacun accepte son rôle.

Face à ce potentiel problème de concurrence, propre à tous les plus grands clubs, l’Espagnol de 53 ans aura ainsi l’occasion de faire preuve de ses qualités de management, tout en préservant la compétitivité du PSG. Une chose est sûre, chaque sortie de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Arnau Tenas, dans une moindre mesure, sera logiquement scrutée de près. Un moyen parfait pour les trois hommes de prouver, ou non, à leur entraîneur qu’ils méritent une place de titulaire. Présent dans les cages costariciennes, vendredi soir, lors de la victoire des siens (3-1) face à l’Arabie saoudite, Navas se tient, quoi qu’il en soit, prêt. Gianluigi Donnarumma, qui devrait logiquement débuter ce samedi contre la Macédoine du Nord lors des phases qualificatives à l’Euro 2024, est prévenu.