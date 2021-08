MHSC-OM : Dimitri Payet en voulait encore plus

L'Olympique de Marseille n'a pas loupé sa rentrée des classes en Ligue 1. Les hommes de Jorge Sampaoli ont renversé le MHSC (3-2) après avoir été mené 2-0 à la pause. Auteur d'un magnifique doublé, Dimitri Payet a marqué les esprits ce dimanche soir. Interrogé par Prime Vidéo à l'issue de la rencontre, le numéro dix marseillais est ravi d'avoir aidé son équipe à s'imposer.

« On a eu une première mi-temps frustrante, on avait des situations, on avait le ballon. J'ai dit à la pause qu'il fallait continuer à jouer, être plus juste dans les trente derniers mètres. On a pressé très haut. On a été efficaces et on repart avec les trois points. J'aurais dû mieux faire en première mi temps, il faut que je sois efficace dans mon rôle de numéro neuf. Je vais me satisfaire de cette deuxième mi-temps, me reposer et me concentrer sur le prochain match. On a bien bossé en préparation, le travail de toute l'équipe a été récompensé, on est contents de partir avec les trois points d'ici, » a ainsi confié Payet. Pour cette première de la saison, les supporters olympiens ont été gâtés...