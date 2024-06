Ukraine - Belgique : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce mercredi un match décisif pour la qualification dans le groupe E. Ainsi, l’Ukraine affronte la Belgique avec la volonté d’aller en huitièmes de finale. Les joueurs de Serhiy Rebrov s’articulent dans un 3-5-2 avec Anatoliy Trubin comme dernier rempart derrière Ilya Zabarniy, Oleksandr Svatok et Mykola Matviyenko en défense. L’entrejeu est composé de Mykola Shaparenko, Volodymyr Brazhko et Georgiy Sudakov tandis qu’Oleksandr Tymchyk et Vitaliy Mykolenko évoluent comme pistons. En attaque, Artem Dovbyk est soutenu par Roman Yaremchuk.

De leur côté, les Diables Rouges de Domenico Tedesco s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Koen Casteels dans les cages derrière Jan Vertonghen, Wout Faes, Arthur Theate et Timothy Castagne. André Onana est placé comme sentinelle avec Kevin De Bruyne et Youri Tielemans à ses côtés. Devant, Jeremy Doku et Leandro Trossard sont associés à Romelu Lukaku, qui se retrouve en pointe.

Les compositions

Ukraine : Trubin - Zabarniy, Svatok, Matviyenko - Tymchyk, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Mykolenko - Yaremchuk, Dovbyk

Belgique : Casteels - Vertonghen, Faes, Theate, Castagne - De Bruyne, Onana, Tielemans - Doku, Lukaku, Trossard