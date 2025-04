OL : la sortie forte de Paulo Fonseca sur ses joueurs malgré l’élimination

Un scénario historique. Renversant sur la pelouse d’Old Trafford après avoir été mené de deux buts, l’OL pensait rejoindre le dernier carré de la Ligue Europa mais s’est finalement effondré dans les ultimes instants de la prolongation. Punis par Fernandes (114e), Mainoo (120e) et Maguire (120+1e), les Lyonnais s’arrêtent donc aux portes des demi-finales. Présent au micro de Canal + après cette terrible élimination, Paulo Fonseca, le coach rhodanien, a malgré tout souhaité féliciter ses joueurs.

«C’est difficile d’expliquer, un mix d’émotions parce que les joueurs ont fait de grandes choses, prendre deux buts et avoir la capacité de passer à 4-2 avec un joueur en moins, c’était magnifique, je suis très content de mes joueurs mais je suis désolé. Nous avons pensé que le résultat était fait mais nous devions restés concentrés, ils nous a manqué de l’énergie mentale, il nous a manqué de l’équilibre émotionnel, je suis triste car on méritait plus je pense, on a prouvé nos qualités et nous devons apprendre de ces moments. On doit toujours continuer, jusqu’à la dernière minute. On doit comprendre ce qu’on a fait ici. On a fait de magnifiques choses, ce n’est pas facile de jouer contre Manchester, de renverser la situation mais nous devons juste apprendre de ce scénario. On a prouvé que nous sommes prêts pour avoir une fin de saison à la hauteur de nos ambitions». Il faudra pour cela se relever d’un tel échec…