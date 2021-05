PSG : l'avenir de Julian Draxler est scellé

Petit à petit, le Paris Saint-Germain dessine les contours de son effectif. Après avoir officialisé la prolongation du contrat de leur star brésilienne Neymar (29 ans), et ce jusqu'en 2025, ou encore celles de Juan Bernat et Keylor Navas, Nasser al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, et Leonardo, son directeur sportif, continuent de faire avancer la gestion des contrats des joueurs de Mauricio Pochettino. Si l'avenir de Kylian Mbappé (22 ans), sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Rouge et Bleu, reste encore indécis, celui de son coéquipier Julian Draxler (27 ans) semble définitivement scellé.

La suite après cette publicité

Longtemps considéré comme un simple remplaçant au cours de son aventure francilienne en raison de performances loin de celles attendues par ses entraîneurs et ses dirigeants, qui lui ont souvent cherché une porte de sortie, Julian Draxler a su redresser la barre pour devenir un élément important aux yeux de Mauricio Pochettino, nommé entraîneur du Paris SG le 2 janvier dernier. Le technicien argentin n'a pas hésité à faire confiance au milieu offensif allemand, qui a inscrit 4 buts et offert 7 passes décisives en 31 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, tout en faisant part à sa direction de sa volonté de garder son numéro 23.

Vers une prolongation de 3 ans

Le renouveau de Julian Draxler semble en tout cas avoir convaincu les hautes sphères parisiennes de le conserver sur le long terme. D'après les informations du journal L'Equipe, le PSG a trouvé un accord avec l'international allemand (56 sélections, 7 buts) pour étendre son bail, qui expire cet été, en juin 2021. A en croire le quotidien sportif, Julian Draxler s'apprête à lier son avenir à celui de l'actuel 2ème de Ligue 1 jusqu'en 2024, soit pour trois années supplémentaires. Si le natif de Gladbeck espérait pouvoir re-signer pour deux années de plus, il a finalement accepté les conditions proposées par les décideurs parisiens.

L'Equipe précise également que pour arriver à cet accord, Julian Draxler a aussi accepté de baisser ses émoluments (environ 7 M€ par an) en raison du contexte sanitaire actuel lié à la Covid-19 et aux difficultés financières qui en découlent. L'ancien joueur de Schalke 04 ou encore de Wolfsburg avait pourtant une proposition financière plus intéressante sur la table proposée par le Bayern Munich, qui comme nous vous le révélions, s'était vu proposer les services du champion du monde 2014. Mauricio Pochettino peut donc se réjouir que sa parole ait été écoutée par la direction du PSG et que Julian Draxler ait fait le choix de la stabilité au sein d'un club qui n'avait pas hésité à débourser 36 M€ pour lui, en janvier 2017.