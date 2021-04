PSG : Julian Draxler proposé au Bayern Munich

La suite après cette publicité

« Je suis heureux ici, j'aime le club, mes coéquipiers, la ville. Paris est une ville impressionnante pour moi qui vient d'une petite ville d'Allemagne. C’est une ville où je me sens bien », expliquait Julian Draxler au micro de PSG TV en mars dernier. L'international allemand ne s'en jamais caché, il souhaite continuer son aventure au Paris Saint-Germain. Arrivé en janvier 2017 dans la capitale française, l'ancien joueur de Vfl Wolfsburg campe loin des premiers rôles. Mais l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc cet hiver a changé la donne. L'ancien coach de Tottenham compte sur lui et souhaite l'inclure sérieusement dans la rotation de l'effectif.

Une confiance qui se traduit sur le terrain. Titulaire à 3 reprises avec le PSG lors des huitièmes et quarts de finale de la Ligue des Champions, sa polyvalence et ses qualités techniques plaisent au technicien argentin. Désireux de prolonger, le joueur de la Mannschaft n'a pour l'instant trouvé aucun accord les dirigeants parisiens. Leonardo, le directeur sportif parisien, est moins fan du joueur que son entraîneur. S'il est ouvert au dialogue, le patron brésilien voit plutôt Julian Draxler comme un joueur de complément. Dans l'esprit du dirigeant parisien, la donne est claire, il ne prolongera qu'à ses conditions. Et même en cas de prolongation, il pourrait tenter de l'inclure dans des échanges de joueurs, comme il a pu le faire par le passé dans le dossier Matteo Guendouzi.

Ses compatriotes du Bayern seraient ravis

Devant tant d'incertitudes, ses agents (le cabinet Rogon) ont entamé des approches auprès de certains grands clubs européens. C'est le cas notamment du Bayern Munich. Les champions d'Allemagne se sont vus proposer les services du milieu offensif de 27 ans. Malgré un secteur de jeu plutôt bien fourni (Coman, Gnabry, Douglas Costa, Sané, Musiala), les Bavarois pourraient être intéressés par l'opportunité d'obtenir un joueur libre.

Draxler, quant à lui, a reçu des coups de téléphone de ses coéquipiers munichois en sélection pour tenter de le séduire. Thomas Müller et Joshua Kimmich verraient ainsi d'un très bon oeil que le natif de Gladbeck les rejoigne au Bayern. Courtisé par le passé, le Séville FC n'a pas oublié le wunderkind de Schalke. En Angleterre, Arsenal et Mikel Arteta l'ont inscrit dans une liste élargie de joueurs susceptibles de renforcer l'effectif.