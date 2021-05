Neymar prolonge au PSG !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a réalisé un joli tour de force. Cette année, le club de la capitale devait prendre une décision très importante. Neymar et Kylian Mbappé sont sous contrat jusqu’en juin 2022. Un an avant le terme de leur bail, les Rouge-et-Bleu devaient réussir à prolonger au moins une de ses deux stars sous peine de devoir en vendre une, voire les deux. Et en attendant de connaître l’issue du dossier Mbappé, le PSG est parvenu à faire rempiler Neymar.

Via une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, le club de la Capitale a annoncé la prolongation de Neymar de trois ans, soit jusqu'en juin 2025. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Neymar da Silva Santos Junior pour trois saisons supplémentaires. Âgé de 29 ans, le crack est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025» peut-on lire dans un communiqué.

Du départ avorté en 2019 à la prolongation

Une excellente nouvelle pour les Parisiens. Grâce à cette prolongation, Paris conserve son meilleur élément et peut envisager un avenir un peu plus serein. Les dirigeants franciliens peuvent d’ailleurs avoir le sourire, car il n’y a pas si longtemps de que ça, le natif de Mogi dans Cruzes pensait surtout à retourner au FC Barcelone. L’été 2019 a d’ailleurs été le théâtre d’une passe d’armes musclée entre le club et son numéro 10.

Au final, Paris n’avait pas cédé et, aujourd’hui, bien aidé aussi par le contexte économique actuel (le Barça n’a plus les moyens financiers pour le faire revenir), le PSG a pu verrouiller son attaquant malgré de nouvelles rumeurs le liant aux Catalans. Plus à l’aise dans la capitale et auteur de déclarations affichant de grandes ambitions pour son club, Neymar va donc continuer de régaler sur les pelouses de Ligue 1.