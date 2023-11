Rayo Vallecano - Barça : les compositions officielles

La 14e journée de Liga se poursuit avec le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse du Rayo Vallecano (coup d’envoi 14h, un match à suivre en direct sur FM). Troisième du championnat avec 30 points, le Barça court après le Real (32 pts) et le surprenant leader Gérone (34 pts) et ne peut laisser filer des points, samedi après-midi, à Vallecas. De son côté, le Rayo est solidement installé en milieu de tableau (10e, 18 pts) mais reste sur trois matches sans victoire.

Pour cette rencontre, Xavi est privé de Gavi pour le reste de la saison alors que Ter Stegen est forfait suite à une lombalgie. Pena gardera donc le but catalan alors que De Jong, après quasiment deux mois d’absence, fait son retour au milieu aux côtés de Pedri et Romeu. Derrière, Christensen est préféré à Koundé en compagnie de Martinez alors que Baldé et Cancelo seront les latéraux. Devant Lewandowski est soutenu par Torres et Yamal. Côté Rayo, Machis est absent alors que Garcia est suspendu. Francisco Rodriguez opte alors pour un 4-4-2 avec un Français dans le onze de départ : Lejeune en défense centrale. On retrouve aussi des joueurs passés par la Ligue 1 comme le latéral Balliu (Metz) ou encore le milieu Trejo (Toulouse).

Les compositions officielles :

Rayo Vallecano : Dimitrievski - Balliu, Lejeune, Mumin, Espino - Palazon, Unai López, Valentin, De Frutos – Trejo, Camello

FC Barcelone : Pena – Cancelo, Christensen, Inigo Martinez, Baldé – Pedri, Romeu, De Jong – Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.