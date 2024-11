Real Madrid : la demande mercato de Carlo Ancelotti

Depuis quelques semaines, le Real Madrid enchaîne les mauvaises nouvelles. En effet, plusieurs éléments ont rejoint l’infirmerie, à l’image d’Eder Militão qui y passera tout le reste de la saison. Pour le remplacer, les Merengues hésitent entre recruter un défenseur cet hiver ou miser sur un jeune de la maison. Et d’après la Cadena SER, Carlo Ancelotti a fait son choix concernant ce point précis. La radio espagnole explique que le technicien italien a demandé à sa direction d’acheter un défenseur central durant le mois de janvier.

Il estime que les jeunes du club, notamment du Castilla, ne sont pas encore assez mûrs et prêts pour jouer régulièrement avec l’équipe première. D’ailleurs, Ancelotti apprécie encore et toujours le profil d’Aymeric Laporte. Mais le recruter sera compliqué puisque Al-Nassr demandera un gros chèque pour le laisser partir. La Cadena SER ajoute qu’Ancelotti se pliera aux volontés de son club, si jamais celui-ci ne parvient pas à trouver chaussure à son pied. De son côté, Florentino Pérez, qui n’aime pas faire son marché en hiver, est à l’écoute de son coach et pourrait accéder à sa demande si une bonne opportunité venait à se présenter.