Man Utd : la statistique désastreuse de Cristiano Ronaldo

Même si la star portugaise de Manchester United joue un peu plus ces derniers temps avec des titularisations à la clé (Sheriff-Tiraspol, West-Ham), il y a une statistique accablante. En neuf matches de Premier League disputés cette saison pour le moment, Cristiano Ronaldo (37 ans) a converti seulement 5% de ses tirs pour un seul petit but (vs Everton), révèle Opta via le Sun.

Assez loin de la saison dernière avec 18 buts en 30 matchs et 16% de conversion de ses tirs. Le Mondial pouvant lui redonner confiance, CR7 a encore du temps d'ici la fin de saison pour remettre les pendules à l'heure.