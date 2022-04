L’ancien attaquant hollandais Dirk Kuyt va devenir boxeur. Selon l’Algemmen Dagblad, le Néerlandais de 41 ans montera pour la première fois sur un ring lors de l’évènement « Hit It », qui aura lieu en octobre prochain à Rotterdam. On ne connait pas encore l’adversaire de l’ancien ailier de Liverpool, qui aimerait affronter une autre célébrité au cours de ce combat.

« J'ai pratiqué de nombreux autres sports, comme le tennis, le paddle et le fitness. Mais monter sur un ring, c'est nouveau pour moi. J'aimerais donc me lancer dans cette bataille contre une autre célébrité. À partir de maintenant, je vais m'entraîner dur », a expliqué Kuyt dans le talk-show Humberto. L’ancien international hollandais, qui a raccroché les crampons en 2018, a disputé 787 matches durant sa carrière, inscrit 282 buts et délivré 150 passes décisives.