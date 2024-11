Real Madrid : la durée d’absence d’Eduardo Camavinga est connue

La tuile, encore, pour le Real Madrid. Rare éclaircie madrilène hier soir lors de la défaite du club merengue face à Liverpool (2-0), Eduardo Camavinga a été contraint de quitter ses partenaires après avoir ressenti une gêne musculaire. Ce jeudi, son club a communiqué sur la nature de sa blessure, et il s’agit de la même que Vinicius Júnior.

Comme l’indique le communiqué médical du Real Madrid, l’international français souffre d’une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche. Il sera absent entre 2 et 3 semaines selon la presse espagnole, et passera de nouveaux examens dans les prochains jours. «Après les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Eduardo Camavinga par les Services Médicaux du Club, on lui a diagnostiqué une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche. Evolution en attente», peut-on lire.