La J-League dévoile de nouveaux maillots !

La J-League présente le projet 20J1 où l'on retrouve les nouveaux maillots des équipes du championnat japonais.

Depuis sa création en 1992, le championnat japonais n'a cessé d'offrir des tuniques originales. Tout a commencé avec la grande marque locale, Mizuno et depuis, de nombreux grands équipementiers ont fait leur entrée dans le pays du Soleil-Levant. Avec le projet 20J1, ces équipementiers dévoilent de superbes maillots aux conceptions très originales mettant en avant différentes cultures et le développement du football japonais dans le monde. « This is J-League: Played in Japan, Made by the World » (littéralement « C'est la J-League: joué au Japon, fait par le monde »), c'est ainsi que se présente le projet de la ligue japonaise.

« Ils sont plus que des maillots, ils sont des connexions entre les joueurs et les supporters... Entre le Japon et le monde », peut-on entendre dans le teaser du projet qui met en lumière des tuniques audacieuses et dessinées qui ont une place bien plus importante au Japon qu'en Europe, où les tuniques classiques prédominent. Ces maillots sont destinés aux fans du monde entier, en passant par Barcelone, où Andres Iniesta du Vissel Kobe est une légende vivante ou encore Bangkok où le milieu de terrain Chanathip Songkrasin du club d'Hokkaido est un héros...