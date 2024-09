Le plan de l’AS Saint-Étienne pour se relever de son début de saison raté

C’est l’une des attractions du début de saison. Après deux années passées en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a su remonter dans l’élite le 2 juin dernier après un match nul 2-2 contre le FC Metz (victoire 2-1 à l’aller). De retour en Ligue 1, les Verts avaient de l’ambition et se sont renforcés avec 23,1 millions d’euros dépensés avec les renforts de Lucas Stassin (Westerlo), Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Igor Miladinovic (Cukaricki), Augstine Boakye (Wolfsberger), Pierre Cornud (Maccabi Haifa) et Yunis Abdelhamid (Stade de Reims). Un mercato ambitieux donc pour espérer se maintenir et une certaine continuité dans l’effectif qui est monté avec des cadres comme Gauthier Larsonneur, Dylan Batubinsika, Dennis Appiah, Aimen Moueffek et Mathieu Cafaro qui sont restés. Mais si on pouvait avoir pas mal d’optimisme pour le club du Forez, le début de saison a été chaotique.

Si la défaite initiale contre Monaco (1-0) ne provoquait pas d’alarmisme, les matches qui ont suivi contre Le Havre (défaite 2-0) et Brest (défaite 4-0) l’ont été davantage. Saint-Étienne a certes obtenu une victoire contre Lille (1-0) mais c’était pour se faire humilier 8-0 contre Nice la semaine suivante avec 6 buts en une mi-temps. Dix-septième devant Angers avec 3 points, l’ASSE est relégable avec la pire attaque de Ligue 1 (1 but) et la pire défense (15 buts concédés comme Montpellier). Le dernier match contre Nice a fait mal aux têtes avec un parcage qui a abandonné le navire à la 40e minute et un constat terrible.«On a oublié les bases dans le football: les courses, gagner des duels, être ensemble, être en bloc. Si en plus, on tombe sur une bonne équipe en face, ça fait mal, ça fait très mal. On n’a pas eu de réaction. Là aussi, il va falloir bosser. Si on veut lutter avec les armes qu’on a aujourd’hui, il faut avoir du caractère», lâchait d’ailleurs après le match le coach Olivier Dall’Oglio.

L’ASSE a opté pour le calme

Alors que le prochain match sera un déplacement du côté de Nantes ce dimanche à 17h, une réaction sera très clairement attendue de la part des Stéphanois dans le cadre de la lutte pour le maintien. Alors que la colère avait éclaté après la rencontre contre Nice avec notamment des tags au centre d’entraînement de l’ASSE le lendemain du match, l’heure est désormais à l’apaisement et à l’union. Ce mardi comme l’annonce Le Progrès, les deux principaux groupes de supporters du club, les Green Angels et les Magic Fans ont rencontré les joueurs, le staff et les dirigeants. Des échanges courtois et constructifs qui ont permis d’apaiser les tensions. Au sein du groupe également, les discussions ont été nombreuses.

D’après RMC Sport, un débriefing important a eu lieu permettant aux joueurs de prendre la parole individuellement et d’échanger sur leur ressenti au sortir de cette rencontre chaotique. Le staff et le coach Olivier Dall’Oglio ont également eu une analyse poussée de la rencontre pour prioriser les prochaines modifications à apporter. L’objectif n’était d’ailleurs pas de trouver des coupables à écarter, mais bien de définir des axes de travail. Dans une idéologie constructive, Saint-Étienne a donc opté pour le calme et le travail après ce lourd revers et ne compte pas faire de révolution. Le coach Olivier Dall’Oglio ne semble pas menacé pour l’heure et a été soutenu par son directeur sportif Loïc Perrin. Reste désormais à savoir si cette stratégie sera payante. Le prochain test contre Nantes sera révélateur.