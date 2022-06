Tottenham : les Spurs prêts à dépouiller Everton

Quatrièmes de Premier League à l'issue de la saison 2021/22, les Spurs de Tottenham entendent bien se renforcer pour disputer la Ligue des Champions, une compétition qu'ils vont retrouver pour la première fois depuis 2018. Pour ce faire, le club londonien souhaiterait s'attacher les services de deux Toffees, seizièmes du dernier exercice outre-Manche.

Selon les informations révélées par Sky Sports, Tottenham serait prêt à débourser une jolie somme pour l'achat de Richarlison (25 ans, avant-centre, 11 buts et 5 passes décisives en Premier League) et d'Anthony Gordon (21 ans, milieu offensif, 4 buts et 3 passes décisives cette saison). Le board des Spurs verrait d'un bon œil l'arrivée de ces deux joueurs, respectivement évalués à 48 et 20 millions d'euros par Transfermarkt, tant pour le présent que pour l'avenir du club.