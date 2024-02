BL : avec un Loïs Openda encore buteur, Leipzig s’offre son premier succès de 2024 face à l’Union Berlin

En apnée depuis le début de l’année 2024 après avoir enchainé trois revers, Leipzig se donne enfin de l’air. Confrontés à l’Union Berlin ce dimanche à l’occasion de la 20e journée de Bundesliga, les joueurs de Marco Rose ont enregistré leur premier succès de l’année (2-0). Un petit ouf de soulagement.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Leipzig 36 20 18 11 3 6 44 26 15 Union Berlin 17 19 -16 5 2 12 18 34

Comme lors des deux dernières rencontres face à Leverkusen et Stuttgart, Loïs Openda a encore marqué, cette fois en ouvrant le score (11e, 1-0) pour s’offrir son 14e but de la saison en Bundesliga. Au retour des vestiaires, c’est le jeune Slovène Benjamin Sesko qui a alourdi l’addition (48e, 2-0), avant de se voir refuser un second but quelques instants plus tard pour hors-jeu (57e). Avec ce succès, Leipzig (36 points) conforte sa 5e place du championnat et reste au contact de Dortmund (37 points). L’Union Berlin, belle surprise de la saison dernière, ne décolle toujours pas et stagne à la 15e place.