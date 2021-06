Un petit Maroc s'offre le Ghana, le Sénégal vient à bout du Cap-Vert

Le Maroc sort vainqueur du choc amical du soir à Rabat, face au Ghana (1-0). En 3-5-2 et avec Hakim Ziyech sur le banc au coup d'envoi, la formation de Vahid Halilhodzic a rapidement mis le pied sur le ballon, sans pour autant porter le danger sur le but adverse. Trop statiques et avec un Youssef En-Nesyri souvent esseulé, les Lions de l'Atlas ont délivré un premier acte relativement pauvre. À la pause, il n'y avait d'ailleurs qu'un seul tir cadré à signaler, pour les Black Stars. Au cours d'une deuxième mi-temps mieux débutée, c'est le défenseur de Valladolid, Jawad El Yamiq, qui s'est mué en buteur (1-0).

Dans l'autre rencontre entre sélections africaines de la soirée, le Sénégal a bataillé avec un Cap-Vert euphorique après son retour à la CAN et sa victoire face à la sélection Olympique du Brésil samedi (2-1), mais l'a finalement assez facilement emporté. Les Lions de la Teranga ont multiplié les actions, avant de percer le coffre-fort adverse grâce à un coup franc direct du joueur du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye (1-0, 56e). En fin de partie et après de nombreux changements, Sadio Mané a ajouté son nom au tableau d'affichage sur penalty (2-0, 86e).

Les résultats :