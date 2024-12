L’Inter Miami fait une grande annonce pour Neymar

Neymar Jr (32 ans) va-t-il quitter Al-Hilal en jouant moins de dix matches ? En paraphant un contrat de deux ans avec le club saoudien contre un montant d’environ 90 millions d’euros, la star brésilienne devait faire franchir un cap à la ligue saoudienne, mais le rêve s’est rapidement transformé en calvaire. Touché gravement aux ligaments du genou et au ménisque en octobre 2023, l’ancien magicien du FC Barcelone avait récemment rechuté après seulement 7 rencontres (1 but) jouées depuis son arrivée.

La suite après cette publicité

Habitué à parler dans la presse, son père évoquait récemment son avenir et affirmait vouloir «attendre et on verra ce qui se passera, et comment se sentira vraiment Neymar. Il sera libre de décider. Nous n’avons jamais été aussi libres pour décider où on ira et avoir un gars de 32 ans libre, c’est un cadeau pour n’importe quel club», a-t-il expliqué, en précisant que la Coupe du monde des clubs en fin de saison était un objectif pour le numéro 10 d’Al-Hilal.

Le retour de la MSN à Miami ?

En fin de contrat en juin prochain à Al-Hilal, Neymar Jr (32 ans) va donc avoir le choix. Si l’Europe est pour le moment sceptique, un retour à Santos, au Brésil, a toujours été évoqué par la presse, mais aussi par les dirigeants du club brésilien. Cependant, l’Inter Miami ne lui ferme pas la porte, comme l’a révélé Jorge Mas, le président de la franchise de MLS, à Give Me Sport. Lui qui rêverait de reformer la MSN du FC Barcelone, où Neymar reste le dernier attaquant qu’il n’a pas enrôlé : «le mot clé est de savoir s’il devient disponible. Il est un joueur d’Al-Hilal maintenant. Il n’est pas disponible pour nous. J’ai toujours dit que nous aspirons à attirer de grands joueurs dans notre équipe», a-t-il expliqué, dans des propos relayés par Sport.

La suite après cette publicité

«Nous avons beaucoup de limitations et de restrictions en matière d’effectif, mais nous avons un budget illimité. Nous sommes ambitieux. Si jamais nous avons l’opportunité d’amener un joueur du calibre de Neymar, nous n’hésiterons pas. Cela ne dépend pas seulement de moi. Cela dépend du joueur et de la ligue. Mais oui, nous aspirons à constituer une grande équipe ici», a encore ajouté le dirigeant floridien. Ney aura sûrement entendu le message…