Colombie : Luis Diaz a retrouvé son père

Devant affronter le Brésil avec la Colombie ce vendredi 17 novembre, l’ailier de Liverpool Luis Diaz a eu une belle surprise. En effet, il a eu l’occasion de retrouver son père Luis Manuel Diaz qui avait été kidnappé il y a quelques semaines. Libéré jeudi dernier et après 12 jours de captivité, il avait vu la fédération de football annoncer sa libération : «la Fédération colombienne de football remercie le gouvernement national, les forces militaires et policières nationales, ainsi que toutes les institutions et les fonctionnaires qui ont rendu possible la libération de Luis Manuel Diaz, père de notre joueur Luis Diaz.»

La FCF a d’ailleurs publié un communiqué en revenant sur ces belles retrouvailles : «l’attaquant colombien Luís Díaz est arrivé ce matin dans la ville de Barranquilla et a eu une rencontre émouvante avec son père Luís « Mane » Díaz au centre de rassemblement de l’équipe nationale colombienne. Après 12 jours d’incarcération, c’est le premier contact du joueur avec son père et le reste de la famille, qui ont vécu de longs moments d’angoisse et qui profitent à nouveau du football. Avec l’arrivée de Luís Díaz et Deiver Machado, le groupe était prêt à poursuivre sa préparation et à se concentrer sur la joie de la famille Díaz et du pays en général.» Le joueur de Liverpool voit son angoisse doucement se terminer.