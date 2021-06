Euro 2020 : les Suisses racontent leur exploit face à l'Équipe de France

La suite après cette publicité

C’était une grande première hier soir entre la France et la Suisse. Pour la première fois de leur histoire, les deux nations s’affrontaient dans un match à élimination directe. Une confrontation que nos Bleus abordaient avec une certaine confiance, puisque les statistiques parlaient pour eux. En 38 duels, les Tricolores se sont imposés à 16 reprises, contre 12 pour les Helvètes (10 nuls). Mais surtout, les Coqs restaient sur une série de sept matches sans défaites face à la Nati (3 victoires et 4 nuls).

Juste après avoir appris que les hommes de Vladimir Petkovic allaient défier les champions du monde en titre, la presse suisse plaisantait d’ailleurs sur le fait que la dernière fois que la Nati a battu les Bleus, Didier Deschamps n’avait pas encore pris sa retraite. Malheureusement pour les Français, le réveil suisse s’est produit au plus mauvais moment. Alors que les Bleus visaient le doublé Coupe du Monde-Euro, ils vont finalement regarder la suite de ce Championnat d’Europe devant leurs télévisions.

Battus aux tirs au but alors qu’ils menaient 3-1 à la 80e minute, les coéquipiers de Paul Pogba sont au fond du trou. Les Suisses, eux, jubilent. À commencer par le sélectionneur Petkovic. « L’équipe a joué avec cette volonté de tout donner, de courir à 100 %, pendant 120 minutes. Quand on fait ça, on peut maintenir notre style de jeu. C'était important dans la dernière demi-heure de jeu, pour garder le ballon. On avait cette énergie, sans doute un peu plus que la France », a-t-il indiqué en conférence de presse.

«Je me dis que peut-être à 3-1 la France pensait que c'était terminé»

Plus d’énergie, mais aussi plus de mental pour des Helvètes qui n’ont rien voulu lâcher, même à 3-1, comme l’a expliqué Granit Xhaka. « À la 65e ou 68e, j'ai regardé le chrono, sur un corner contre nous, j'ai dit à Yann (Sommer) : "il faut qu'on se réveille, tu dois aussi réveiller les défenseurs devant toi". Je me dis que peut-être à 3-1 la France pensait que c'était terminé, je ne parle pas d'arrogance, mais je savais que si on marquait le 3-2… » Le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur d’Arsenal a eu une bonne intuition.

Enfin, le héros Yann Sommer, qui a stoppé le tir au but de Kylian Mbappé, était sur son petit nuage après l’exploit des siens. « C'était une soirée de foot incroyable. On a montré beaucoup de mental et beaucoup de cœur. On a tout laissé sur le terrain. Quand tu vas contre les champions du monde, remonter deux buts, dans une phase où tu es vraiment à terre, c'est incroyable. Il y a toujours un peu de chance dans les tirs au but. Je suis incroyablement fier de notre équipe. Je suis incroyablement fier de cette équipe. À 3-1, personne ne croyait plus en nous, mais avant le match on s'était dit : quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario, on va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Quart de finale : c'est l'histoire. On voulait absolument le faire, on est fiers. » Et il y a de quoi.