AS Roma : José Mourinho pense à la retraite

À presque 60 ans, José Mourinho est un entraîneur de légende. Mais, comme toute personne, le technicien portugais est désormais dans l'obligation de penser à son après carrière. Et, bien qu'il soit conscient que la fin de son aventure approche, il ne veut pas encore réellement y penser.

« Ces 22 années se sont écoulées rapidement, mais je veux continuer. Je me sens bien, je me sens fort, motivé, j'aime gagner, je déteste perdre, rien n'a changé. La couleur de mes cheveux, oui, même les rides, mais je veux continuer. Pas pendant 22 ans, car nous n'avons pas le temps, mais encore quelques années » a-t-il ainsi déclaré lors de l'événement Quinas de Ouro 2022. Si une chose est certaine, c'est que le Special One reste, encore aujourd'hui, l'une des références mondiales à son poste.