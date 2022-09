Les deux grands objectifs du FC Barcelone pour le mercato hivernal

La suite après cette publicité

Les supporters du FC Barcelone ne peuvent pas se plaindre, ils ont été gâtés cet été. Joan Laporta a ainsi usé de toutes les manoeuvres possibles pour pouvoir offrir de sacré joueurs à son entraîneur, Xavi. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, puisque les Catalans ont pris 13 points sur 15 possibles sur les cinq premières journées de Liga.

Mais comme l'indique Sport, Joan Laporta et Mateu Alemany estiment encore avoir du boulot. Les dirigeants catalans veulent recruter un joueur cet hiver, et tenteront par tous les moyens d'y parvenir. Sans surprise, c'est Bernardo Silva (Manchester City), que les Barcelonais ont convoité tout au long de ce mercato. Ils reviendront à l'attaque dès le début du mois de janvier...

Des départs à prévoir

Dans un autre article, le quotidien indique que les dirigeants veulent aussi continuer de dégraisser et de faire baisser cette masse salariale. Travailler sur la réduction de certains contrats, comme ceux des capitaines ou de joueurs comme Frenkie de Jong et Memphis Depay, qui ne sont plus vraiment indispensables dans le schéma de Xavi.

Des départs, des joueurs cités ci-dessus ou d'autres membres de l'effectif ou des équipes de jeunes pourraient aussi survenir. Vous l'aurez compris, entre l'éventuelle arrivée de Bernardo Silva et de nouveaux départs, l'été va être animé du côté de la Ciudad Condal...