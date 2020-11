Le Celta de Vigo pense à Mario Mandzukic

Suite au licenciement d'Oscar Garcia et l'arrivée d'Eduardo Coudet (Internacional Porto Alegre) qui se profile, le Celta de Vigo entend bien améliorer son attaque. Avec seulement 6 buts inscrits en championnat cette saison, le club galicien dispose tout simplement de la pire attaque à égalité avec Eibar. Pas forcément séduisant dans le jeu, le Celta de Vigo aimerait donc trouver ce numéro 9 capable de l'aider dans sa mission maintien.

Selon Deportes Cope Vigo, le Celta de Vigo aimerait miser sur Mario Mandzukic. Libre depuis juillet dernier et la résiliation de son contrat avec Al-Duhail SC, l'attaquant croate de 34 ans est à l'essai en Espagne et pourrait vite signer au club. Il ne manquerait juste la validation de celui qui remplacera Oscar Garcia sur le banc de touche. Mario Mandzukic a d'ailleurs déjà joué en Liga à l'Atlético de Madrid lors de la saison 2014/2015 (12 buts et 5 passes décisives en 28 matches de championnat).