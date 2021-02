FC Barcelone : les raisons de la débâcle face au PSG

La suite après cette publicité

Six mois après l’humiliante défaite subie face au Bayern Munich (2-8), le FC Barcelone se savait encore malade. Mais la gifle infligée par le Paris Saint-Germain au Camp Nou (1-4) mardi soir a été vécue comme une confirmation qui fait très mal. Le Barça accumule les déconvenues en Ligue des Champions et ne semble plus armé pour batailler jusqu’au sacre final. Un constat difficile à encaisser pour les inconditionnels d’un club qui régalait le Vieux Continent jusqu’en 2015, date du dernier triomphe catalan en C1. Depuis mardi, tous cherchent à comprendre pourquoi les hommes de Ronald Koeman en sont arrivés là, notamment face au PSG.

Dembélé encore pointé du doigt

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo tente d’apporter quelques réponses. Et la première raison de cette débâcle soulignée est le manque d’impact physique. Dès l’entame du match, voir les Parisiens être positionnés assez haut et venir s’installer dans le camp adverse a surpris tous les observateurs. Car d’habitude, à chaque fois qu’ils venaient jouer au Camp Nou, les Franciliens passaient surtout le plus clair de leur temps à courir après le ballon dans leur moitié de terrain. MD indique que la baisse de régime physique a surpris en interne, tout comme la position assez basse du bloc culé.

Le deuxième facteur évoqué découle d’ailleurs du premier constat. Dans le dur physiquement, les partenaires de Lionel Messi n’ont donc pas eu les ressources pour aller presser les Parisiens dans leur propre surface. Contrairement au scénario de 2017, les Franciliens ont certes été parfois contraints de défendre bas, mais ils n’ont jamais été asphyxiés comme il y a quatre ans. Ils ont d’ailleurs pu ressortir le cuir sans trop de difficultés. Le troisième point évoqué est plutôt une critique personnelle. Nous étions à la 29e minute quand Ousmane Dembélé a raté une grosse occasion de faire le break, alors que le Barça menait 1-0 suite au penalty marqué par Messi.

Une défense aux abois

Un raté qui aurait pu mettre la tête des Parisiens sous l’eau. Un raté qui rappelle surtout le gros loupé du Français au Camp Nou contre Liverpool en 2019. Ce soir-là, les Catalans menaient 3-0 dans la demi-finale aller et le champion du monde 2018 a vendangé une énorme occasion dans les arrêts de jeu. Battus 4-0 au retour, les Blaugranas en ont longtemps voulu à l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund. Le PSG peut donc remercier Dembélé puisqu’il a finalement égalisé peu de temps après. L’inefficacité offensive a d'ailleurs aussi été l’un des défauts soulignés. Outre le raté du numéro 11 barcelonais, Lionel Messi et Antoine Griezmann ne se sont pas créés de nombreuses occasions.

Enfin, la faiblesse du secteur défensif est sans doute l’une des causes principales du naufrage culé. Voir le Barça forcer le retour de Gerard Piqué et le titulariser pour son premier match de reprise a été le signal d’une défense aux abois. Clément Lenglet et Samuel Umtiti n’offrent plus de grosses garanties et le forfait de Ronald Araujo a fait mal aux Barcelonais. D’où la présence de Piqué. Indisponible depuis le 21 novembre, l’emblématique capitaine blaugrana n’a toutefois pas pesé bien lourd. Pas étonnant pour une reprise. Enfin, les latéraux n’ont pas été à la fête eux non plus. Pourvoyeur essentiel de munitions offensives, Jordi Alba est très peu monté, tandis que Sergiño Dest a vécu un véritable calvaire face à Kylian Mbappé.