FIFA-The Best - Prix Puskas : les 3 finalistes dévoilés

On continue dans l’annonce des finalistes des différentes catégories des prix The Best décernés par la FIFA. Et après ceux du meilleur joueur et entraîneur de l’année 2020, place au prix Puskas récompensant le plus beau but. Ils étaient onze nommés au départ, dont le Français André-Pierre Gignac, mais ne sont plus que trois.

Il s’agit de Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, but inscrit lors du match Ceará SC vs Flamengo le 25 août 2019), Heung-Min Son (Tottenham, but inscrit lors du match Tottenham Hotspur vs Burnley FC le 7 décembre 2019) et de Luis Suarez (FC Barcelone puis Atlético de Madrid, but inscrit lors du match FC Barcelone vs RCD Mallorca le 7 décembre 2019). L’heureux élu sera connu le jeudi 17 décembre.