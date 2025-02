Toulouse - PSG : les compositions probables

On poursuit cette 22e journée de Ligue 1 avec le déplacement du PSG sur le terrain de Toulouse ce soir (21h). Large vainqueur de Brest en barrage aller de Ligue des Champions mardi soir (3-0), le club de la capitale a l’opportunité de poursuivre sa belle série, lui qui n’a plus perdu depuis 17 matchs et sa défaite contre le Bayern Muniche en C1. À trois jours de réaffronter le SB29 à l’occasion du barrage retour pour valider la qualification en 8e de finale, Luis Enrique risque de mettre quelques cadres au repos, alors que son équipe compte une avance de dix points en tête du championnat.

Ce matelas de sécurité pourrait d’ailleurs bouger puisque trois heures avant, le dauphin marseillais reçoit le barragiste stéphanois au Vélodrome. Il s’agit de ne pas prendre ce rendez-vous au Stadium Municipal à la légère non plus. D’autant que Carles Martinez Novell a prévenu en conférence de presse, les Parisiens ont des points faibles exploitables pour ses adversaires. Il faudra compter sur un gardien des grands soirs, comme Guillaume Restes. Le TFC va se présenter en 3-4-3 avec une défense composée de Canvot, Cresswell et McKenzie.

Luis Enrique devrait faire un peu tourner

Donnüm et Suazo assureraient les rôles de pistons sur les ailes, laissant l’axe de l’entrejeu au duo Casseres-Sierro, ce dernier portant le brassard de capitaine. Devant, il ne devrait pas y avoir trop de surprises avec Babicka et Aboukhlal en soutien de Magri. En face, Donnarumma sera préservé, et c’est Matvey Safonov qui sera missioné de garder la cage parisienne. En défense, on pourrait avoir quelques changements avec les titularisations attendues de Marquinhos et Beraldo en charnière. Hakimi à droite et Hernandez à gauche débuteraient, laissant notamment Nuno Mendes sur le banc.

Au milieu de terrain, Luis Enrique ferait un peu tourner ses hommes, comme pouvaient l’indiquer ses louanges sur Fabian Ruiz en conférence de presse de veille de match, à l’inverse des propos tenus sur Vitinha après le succès à Guingamp mardi soir. Si Neves est pressenti pour débuter en pointe basse du triangle, le Portugais serait épaulé par Lee sur sa droite et le champion d’Europe espagnol sur sa gauche. Au rayon des offensifs, il y a désormais embouteillage. On pourrait avoir le retour de Kvaratskhelia titulaire à gauche, lui qui était remplaçant en Bretagne. Doué sur l’autre flanc et Ramos en pointe l’accompagneraient.

