Giannelli Imbula a quitté Nantes mais...

Après s'être entraîné avec l'En Avant de Guingamp, son ancien club, d'octobre à décembre, libre de tout contrat Gianelli Imbula avait été mis à l'essai par le FC Nantes lors des derniers jours du mois de décembre, sur demande du nouveau coach, Raymond Domenech. «Moi, ce que je souhaite c’est trouver un projet qui me correspondra le mieux et avec des gens qui sauront me faire confiance. Et tant mieux si c’est à Nantes», nous avait-il confié au cours d'une interview publiée hier sur Foot Mercato.

Mais comme révélé par le Petit Reporter Foot, le milieu de 28 ans a quitté Nantes. Selon nos informations, Gianelli Imbula a quitté les installations du FC Nantes hier, décision prise avec son entourage, alors que le FC Nantes ne lui avait pas encore rien proposé. Considérant avoir prouvé de quoi il était capable, le joueur a mis fin à l'essai dans l'attente d'une prise de décision des dirigeants nantais. En conférence de presse, vendredi, Raymond Domenech avait pour sa part déclaré «Gianneli fait partie du groupe, il vit avec le groupe depuis 10 jours, il est totalement intégré (...) Il revient mais je n'ai pas pris de décision. Je me donne une deadline de quelques jours.»