Montpellier : le nouveau coup de gueule de Der Zakarian contre ses joueurs

À Montpellier, les week-ends continuent d’être rythmés par la même ritournelle : à savoir les coups de gueule de Michel Der Zakarian après les défaites de son équipe. Après avoir subi la loi du PSG (6-0), de Nantes (3-1), de Rennes (3-0) ou encore de Monaco (2-1), le MHSC a été battu par Reims ce dimanche (4-2).

Plus loin que le résultat, c’est surtout la manière de perdre qui a eu le don d’agacer le technicien héraultais, présent en conférence de presse après le match : «Il faut avoir envie de défendre, on ne veut pas défendre, on a une moyenne de 3 buts par match, on peut pas gagner un match, a-t-il martelé devant la presse. On a pris deux buts dans nos 5,50 mètres, on n’est pas à la retombée des ballons, on est à deux mètres du marquage, on est où ? Si tu ne veux pas défendre, si tu prends deux buts par match, tu vas en Ligue 2. Les mecs entrent dans nos 16 mètres comme ils veulent (…) Il faut défendre, ça me gonfle.»