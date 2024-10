Ligue 1 : Strasbourg et Lens se quittent bons amis, Reims enfonce Montpellier

Ce dimanche, le multiplex de Ligue 1 nous offrait trois rencontres qui valaient le coup d’œil. Dans une Meinau qui lui avait porté chance la semaine dernière contre Marseille (1-0), Strasbourg donnait rendez-vous à Lens. Une rencontre alléchante entre deux équipes en forme alors que les Sang et Or sont toujours invaincus en Ligue 1 cette saison. En pleine bourre, ce sont ces derniers qui ont ouvert le score au bout de cinq minutes de jeu. Lancé dans le dos de la défense par Adrien Thomasson, M’Bala Nzola a piqué son ballon pour tromper Petrovic (0-1, 5e). La réaction alsacienne ne s’est pas fait attendre et après une première alerte d’Emegha (14e), Abakar Sylla a permis au RCSA d’égaliser sur corner (1-1, 18e). La réponse lensoise est venue d’Andy Diouf. Déjà dangereux une dizaine de minutes avant (33e), le milieu artésien a fait virer le RC Lens devant juste avant la pause tout en malice (1-2, 45e).

Au retour des vestiaires, le match a été autant spectaculaire qu’en première période. Désireux de revenir au score, les hommes de Liam Rosenior ont appuyé et se sont montrés menaçants aux abords de la surface lensoise. Tandis que Guela Doué (49e) et Emanuel Emegha (55e) ont alerté Brice Samba, Andrey Santos a provoqué un penalty après avoir été ceinturé par Chavez dans la surface artésienne. Habib Diarra, en bon capitaine, n’a pas tremblé pour égaliser (2-2, 60e). Finalement, la rencontre n’a plus évolué malgré une pléiade d’occasions qui auraient pu donner la victoire à chacune des deux équipes. Avec ce nul spectaculaire, Lens reste sixième tandis que Strasbourg talonne son adversaire du jour en pointant au septième rang du classement.

Brest s’offre Le Havre, Reims grimpe à la quatrième place

Fort d’une victoire éclatante contre le RB Salzbourg mardi en Ligue des Champions (4-0), le Stade Brestois devait enchaîner en Ligue 1 ce dimanche. Et face au Havre, les Ty-Zefs ont accompli leur mission. Malgré la domination havraise en première période, le SB29 s’est procuré les meilleures occasions et ont rapidement ouvert le score grâce à une superbe inspiration de Ludovic Ajorque (1-0, 12e). Et alors que le club doyen a été en infériorité numérique en début de seconde période avec l’expulsion d’Etienne Youté Kinkoué (49e), Massadio Haïdara a également été expulsé par Benoît Millot après avoir récolté un deuxième carton jaune (73e). Des faits de jeu qui n’ont pas chamboulé la rencontre et qui n’ont pas empêché Brest d’empocher les trois points et de se replacer au classement avec le premier but d’Ibrahim Salah en fin de rencontre.

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Marseille 14 7 8 4 2 1 16 8 4 Reims 14 7 4 4 2 1 14 10 5 Lille 13 7 5 4 1 2 13 8 6 Lens 11 7 3 2 5 0 7 4 7 Strasbourg 10 7 2 2 4 1 14 12 8 Lyon 10 7 -2 3 1 3 10 12 9 Nice 9 7 8 2 3 2 15 7 10 Nantes 9 7 1 2 3 2 9 8 Voir le classement complet

Dans la dernière rencontre de 17h, Reims a confirmé qu’il fallait compter sur eux cette saison. Auteurs d’un superbe début de saison avec deux nuls contre Marseille (2-2) et Paris (1-1), les hommes de Luka Elsner ont dominé un Montpellier en difficulté depuis le début de saison. Sur un centre de Diakité, Marshall Munetsi a ouvert le score très tôt dans la rencontre (1-0, 6e). Keito Nakamura, en grande forme depuis le début de cette cuvée, a doublé la mise à la 25e minute (2-0). Et malgré la frappe puissante de Nordin pour réduire l’écart (37e), Reims n’a pas tremblé et a pris le large grâce à un Oumar Diakité précis après un caviar de Nakamura. Et même si Nordin a relancé l’idée d’une fin de match folle, Teddy Teuma a parachevé le succès champenois sur penalty dans le temps additionnel. Reims grimpe à la 4e place et revient à hauteur de l’OM au classement. Montpellier est 17e.

Reims 4-2 Montpellier : Munetsi (6e), Nakamura (25e), Diakité (57e); Teuma (90+3e) / Nordin (37e, 90+1e)

Strasbourg 2-2 Lens : Sylla (18e), Diarra (60e) / Nzola (5e), Diouf (45e)

Brest 2-0 Le Havre : Ajorque (12e), Salah (90+3e)