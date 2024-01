CAN 2023 : ces joueurs déjà de retour en Ligue 1 !

Tous les deux ans, c’est une problématique qui revient sur la table pour les clubs de Ligue 1 notamment. La Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroule en janvier, contraint les clubs à libérer les internationaux africains pour quasiment un mois, en pleine saison. De quoi handicaper certaines équipes comme l’OM cette saison qui doit faire sans plusieurs titulaires (Harit, Sarr, Ndiaye, Ounahi, Mbemba). Marseille n’était évidemment pas le seul club touché lors de ce mois de janvier. Mais c’est un des clubs qui va être impacté le plus longtemps car d’autres écuries françaises ont déjà récupéré certains joueurs importants.

La suite après cette publicité

Les phases de groupes de la CAN 2023 se sont terminées ce mercredi. À l’issue de cette première phase, 8 équipes ont quitté la compétition dont trois grosses sélections : le Ghana, la Tunisie et surtout l’Algérie. Trois grosses désillusions pour des géants du continent et qui, dans leur malheur, vont faire le bonheur de certaines écuries de Ligue 1. L’élimination du Ghana va permettre à l’OL de récupérer l’un de ses atouts phares offensifs : Ernest Nuamah. Il devrait être rapidement disponible pour Pierre Sage. Ce mercredi par exemple, Iñaki Williams qui avait été éliminé avec les Black Stars seulement quelques heures avant, a donné la victoire à Bilbao face au Barça. Nuamah pourrait donc être de la partie face à Rennes ce week-end.

À lire

Le LOSC passe à l’action pour une pépite de Boavista

Lille et Nice s’en sortent bien

Côté Ghana, André Ayew va aussi retourner au Havre pour poursuivre sa lutte pour le maintien alors que Salis Abdul Samed va retourner à Lens renforcer le milieu de terrain. Alidu Seidu va aussi retourner à Clermont… pour l’instant alors que son nom est évoqué à Rennes. L’élimination de la Tunisie va aussi faire les affaires d’une équipe dans le dur depuis le début de saison : Lorient. Les Merlus vont récupérer leur défenseur titulaire, Montassar Talbi, qui est espéré face au Havre ce week-end.

La suite après cette publicité

Le nouveau fiasco vécu par l’Algérie va aussi faire des heureux du côté du Nord de la France. Paulo Fonseca ne s’attendait sûrement pas à récupérer deux joueurs importants aussi rapidement. Le technicien portugais va pouvoir compter sur Nabil Bentaleb performant en Ligue 1 depuis le début saison mais aussi sur Adam Ounas sur son couloir droit. De leur côté, Youcef Atal et Kevin Van Den Kerkhof retrouveront respectivement l’OGC Nice et le FC Metz. Les Niçois vont aussi récupérer Hicham Boudaoui au milieu de terrain. Enfin, dans les autres nations éliminées, on peut aussi penser à la Guinée-Bissau et Mama Baldé qui va revenir à l’OL et Ablie Jallow à Metz. Des retours logiques pour certains, précipités pour d’autres, mais qui devraient faire le bonheur des clubs concernés.