JT Foot Mercato : la cascade de blessures va coûter cher à la FIFA !

Le calendrier fait des ravages

Réservée aux qualifications pour l’Euro 2024 ou la Coupe du Monde 2026, cette fenêtre internationale a causé des dégâts considérables pour la santé de nombreux joueurs. Le dernier exemple date de dimanche soir où l’Espagne a perdu son milieu de terrain Gavi face à la Géorgie. Le FC Barcelone a officiellement communiqué sur la blessure de son joueur, pour lequel la saison semble d’ores et déjà finie. Mais Gavi n’est pas le seul à connaitre des pépins physiques ces derniers jours puisque Mikel Oyarzabal, Eduardo Camavinga, Marcus Rashford, mais encore Erling Haaland, vont devoir passer quelques temps à l’infirmerie. Si les clubs vont payer l’addition sportivement, c’est aussi la FIFA qui va passer à la caisse. En effet, l’instance dirigeante du foot mondial a un programme visant à protéger les clubs. Celui-ci stipule qu’un joueur qui se blesse lors d’une rencontre organisée par la FIFA, peut mener à une compensation financière pour son club si l’intéressé ne retrouve pas les terrains dans les 28 jours. Du coup, certains clubs vont en bénéficier et ça va coûter cher ! Par exemple pour Gavi, le FC Barcelone pourrait recevoir entre 4 et 5 M€ de compensation, car le joueur est out au moins pour les 6 prochains mois ! L’autre club espagnol touché par de longues blessures, c’est le Real Madrid avec Camavinga et Vinicius ! Pour l’international français, les Merengues vont toucher 600 000€ jusqu’à sa reprise de l’entraînement soit près de 20 548€ par jour d’absence. Une somme qui couvre la totalité de son salaire mensuel, qui est de 500 000€ par mois… plus un petit extra pour le désagrément. Pour Vinicius Jr, ça sera un peu plus : 863 016 € pour les deux mois d’absence du joueur. On se rappelle d’ailleurs que la FIFA va aussi payer près de 7,5 M€ à Al-Hilal, le club de Neymar ! Le Brésilien a lui été touché lors de la dernière trêve internationale et sa saison est déjà terminée. Le club saoudien aura donc droit au maximum prévu par le programme de la FIFA. Sur ces cas précis, c’est près de 14 M€ qui vont être déboursés par l’instance dirigeante. Cette compensation financière ne devrait quant à elle rien changer à la frustration actuellement ressentie par les clubs.

La suite après cette publicité

Henry attaqué par Der Zakarian

L’attractivité de la Ligue 1 est au cœur des débats ces dernières semaines. Récemment, Thierry Henry, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, avait en effet souligné le manque de buts, mais aussi d’occasions. Et cela n’a visiblement pas plu à Michel Der Zakarian, le coach de Montpellier qui a dézingué l’ancien attaquant des Bleus dans un entretien accordé à Midi Libre. «Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! C’est facile de dénigrer le championnat quand on est entraîneur de l’équipe de France Espoirs. Il a gagné deux fois 4-0, mais contre qui ? Il n’a battu personne. Qu’il gagne 5-0 devant l’Espagne ou l’Italie et je dirai bravo,», a déclaré le tacticien. Les deux hommes ne partiront pas en vacances ensemble !

À lire

EdF : le message poignant de Rabiot sur Pogba

Les officiels du jour

Le Stade Rennais a officialisé ce dimanche le départ, d’un accord commun, de son entraîneur Bruno Genesio et c’est Julien Stéphan qui le remplace. Le coach de 43 ans revient à Rennes pour une pige jusqu’à la fin de la saison avec l’objectif de terminer européen. Karim Benzema a un nouveau coach à Al-Ittihad. Il s’agit de Marcelo Gallardo qui remplace Nuno Espírito Santo, peu apprécié du Ballon d’Or 2022. Plein d’ambition après une expérience riche en émotions à River Plate, l’Argentin veut relever un défi inattendu alors qu’il a été annoncé sur des bancs très prestigieux en Europe. Enfin, Fabio Quagliarella tire sa révérence. L’attaquant qui a passé l’intégralité de sa carrière de l’autre côté des Alpes, a annoncé sa retraite. Sans contrat après la fin de son aventure à la Sampdoria, le buteur se retire à l’âge de 40 ans.