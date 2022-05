Bordeaux : tensions au Haillan, M'baye Niang écarté du groupe !

Lanterne rouge avant de retrouver Lorient, samedi à 21 heures, dans le cadre de la 37ème journée de Ligue, Bordeaux est au bord du gouffre. Proches de la relégation, les Girondins peuvent malgré tout encore croire en l'exploit en cas de victoire face aux Merlus et ainsi espérer se maintenir dans l'élite du football français en décrochant une place de barragiste aux dépens de Saint-Étienne. Mais ces dernières heures, RMC Sport révèle que la tension règne plus que jamais au sein de la formation bordelaise. Conséquence directe d'un contexte de crise et d'un groupe marqué psychologiquement, le ton est, en effet, monté entre les dirigeants et les joueurs, présents ce vendredi au Haillan, et M'baye Niang ne jouera pas contre Lorient.

Pour son attitude déplacée, l’attaquant bordelais a ainsi été écarté du groupe pour la rencontre face aux Lorientais. A noter que l'ancien buteur du Stade Rennais faisait également partie des joueurs qui ont été surpris lundi dernier, sur leur jour de repos, en train de faire un foot à 5 dans un complexe de Mérignac au lendemain de la claque reçue à Angers, qui a quasiment condamné le club (1-4). «Le club s’est chargé de ce dossier et des décisions seront prises suite à ces actions», a indiqué, ce vendredi, David Guion en conférence de presse. Ambiance...

