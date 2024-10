OM - Angers : les gros regrets de Jonathan Rowe

Au cours d’un match au scénario étonnant où Angers, puis l’OM ont été réduits à dix en moins de trente minutes, les deux équipes n’ont pas réussi à faire la différence sur la pelouse du Vélodrome. Pourtant, les Phocéens avaient fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Jonathan Rowe (21 ans), qui était tout juste entré en seconde période et a fait beaucoup de mal à la défense du SCO. Malgré son premier but au Vélodrome, l’Anglais aurait forcément aimé repartir avec la victoire (1-1).

«C’est décevant, on aurait voulu faire mieux devant notre public, on doit essayer beaucoup plus devant eux. On aurait mérité de gagner, mais cela ne s’est pas fait. C’est mon premier but au stade Vélodrome, j’aurais aimé repartir avec la victoire. Il faut qu’on se remette dans le droit chemin pour le prochain match», a-t-il réagi au micro de DAZN.