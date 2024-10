Ligue 1 : à dix contre dix, l’OM se casse les dents contre Angers

Après un premier faux-pas sur la pelouse de Strasbourg lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille voulait renouer avec le succès sur sa pelouse du Vélodrome face à un SCO d’Angers bon dernier et toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi devait faire sans Koné, blessé, alors que Brassier, Harit et Wahi débutaient sur le banc pour favoriser Balerdi, de retour après son rouge contre l’OL, Garcia, Maupay et la première titularisation de Carboni.

Dans un début de match plutôt maîtrisé par les Marseillais, qui ont eu la première occasion du match via Greenwood (10e), l’OM se retrouvait en supériorité numérique après la grosse faute de Raolisoa sur Garcia, qui a directement écopé d’un carton rouge (26e). Un fait de jeu favorable à l’OM… mais pour seulement trois minutes puisque Maupay a reçu un deuxième jaune et a également été expulsé (29e). De quoi complètement bousculer la première mi-temps phocéenne, qui avait pourtant bien débuté.

Marseille avait fait le plus dur

Mais rapidement après la pause, l’OM a réussi à faire le plus dur en ouvrant le score grâce à une frappe en première intention de Rowe, tout juste entré en jeu (1-0, 51e). Mais décidément, et encore trois minutes plus tard, El-Melali frappait un superbe coup-franc pour tromper Rulli, en retard, et égaliser (1-1, 54e). L’OM subissait et risquait de flancher (57e), malgré l’entrée de Rabiot. Murillo pensait redonner l’avantage à Marseille sur un beau centre de Garcia, mais le Panaméen était sanctionné d’une faute de main (67e).

L’entrée de Rowe a apporté du danger (76e et 80e), mais l’OM, qui continuait de pousser en fin de partie, ne parvenait pas à effrayer Fofana, le portier angevin. Avec beaucoup de regrets, les hommes de De Zerbi enchaînent un deuxième match sans victoire et perdent deux points précieux avant la trêve internationale en restant à la troisième place. Le SCO, qui aura fait plus que le job sur la pelouse du Vélodrome, ne gagne pas et reste dernier, mais obtient un point plus qu’important pour la suite de la saison.