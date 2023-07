Brest, Reims et le MHSC négocient une recrue avec le père de Neymar

Les clubs français aiment aller piocher des talents du championnat portugais. C’est le cas de Brest, Reims et Montpellier. Selon O Jogo, ces formations tricolores sont très intéressées par l’ailier brésilien du Sporting Portugal, Arthur Gomes. Âgé de 25 ans et sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien pensionnaire de Santos est arrivé à Lisbonne en 2022 en échange de 2,9 M€. Le média portugais indique que le joueur est déjà sur le départ, mais qu’il souhaite rester en Europe.

Les trois écuries françaises vont donc pouvoir passer à l’action. Et pour l’anecdote, Arthur Gomes est représenté par un certain Neymar da Silva Santos, à savoir le père de Neymar Jr ! « Nous faisons le maximum pour l’envoyer dans un club où il pourra à nouveau travailler, s’entraîner et jouer. Ce n’est que le début, le mercato vient seulement d’ouvrir », a déclaré le père du numéro 10 du PSG.

