Bayer : Xabi Alonso fait l’éloge de Nordi Mukiele

Prêté au Bayer Leverkusen par le Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele n’a pas souvent joué avec les champions d’Allemagne en titre (8 matches, 1 but). Mais son coach, Xabi Alonso, rêve d’un parcours similaire à celui de Josip Stanišić, le défenseur prêté par le Bayern Munich la saison passée qui avait réalisé une excellente deuxième moitié de saison.

« Ça pourrait être ça, oui. Nous verrons bien. J’espère qu’il sera aussi bon que Josip, qui a joué une deuxième partie de saison fantastique. Jusqu’à présent, Nordi est sur la bonne voie en ce qui concerne son développement sur le terrain et dans le vestiaire. Il n’a pas participé au camp d’entraînement avec nous et n’a pas joué en pré-saison. Son impact est important, son physique, il reste concentré, c’est particulièrement important pour lui. Il joue à un haut niveau et c’est le Nordi que nous voulons », a confié l’Espagnol en conférence de presse.