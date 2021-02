Nîmes : Bernard Blaquart en pole position

La séparation date d'il y a moins d'un an. Après une saison 2019-20 éreintante à plus d'un titre, Bernard Blaquart quittait les Crocos et laissait la place à son adjoint, Jérôme Arpinon. Son président Rani Assaf lui ayant au passage refusé une demande de reconversion au sein du club. Mais alors que Jérôme Arpinon a été débarqué à son tour ce vendredi, laissant le club à une très inquiétante place de lanterne rouge, le club pense plus que jamais à faire revenir Blaquart selon les informations du Parisien.

Malgré le divorce compliqué de juin dernier, l'homme connaît la maison et le NO le voit comme le meneur capable de redresser la barre au sein d'un bateau qui tangue sérieusement (15 points, 22 journées). Les deux parties seraient d'ailleurs déjà en négociation et Bernard Blaquart pourrait faire son retour dès la semaine prochaine, après la rencontre de ce dimanche contre Monaco qui sera selon toute vraisemblance dirigée par Pascal Plancque.