Jorge Sampaoli veut retrouver Cristian Pavon à l'OM

On le sait, Jorge Sampaoli aime travailler avec des joueurs qu'il connaît. Ainsi, il a aimé retrouver Leonardo Balerdi (22 ans, prêté par le Borussia Dortmund) du côté de l'Olympique de Marseille. Le technicien argentin a appelé Thiago Almada (21 ans, Vélez), qu'il a invité lorsqu'il était sélectionneur national de l'Argentine, pour le convaincre de le rejoindre à l'Orange Vélodrome.

Et ce n'est pas tout. Selon les informations du média argentin TNT Sports, el Pelado aimerait beaucoup attirer Cristian Pavon (25 ans). Il avait sélectionné l'ailier pour le Mondial 2018 en Russie, lui offrant plusieurs capes. Après un passage au Los Angeles Galaxy plutôt réussi, l'international albiceleste (11 sélections) est revenu à Boca Juniors il y a quelques mois et a notamment disputé la Copa Libertadores avec l'emblématique club argentin (5 matches entre avril et mai dont le dernier il y a deux jours où il est entré en cours de jeu face à The Strongest).

Galaxy espère son retour

Sur ce dossier, l'OM devra faire face à la concurrence du Galaxy, prêt à offrir 6,5 à 7,5 M€ plus bonus (50% à la revente) pour s'offrir l'attaquant, très à l'aise dans la profondeur, dont le contrat à la Bombonera court jusqu'en juin 2022.

Autre élément à apporter au dossier, le natif d'Anisacate est accusé d'«abus sexuels avec accès charnel», ce qui pourrait avoir son influence dans l'opération. L'intérêt de l'OM et Sampaoli est en tout cas bel et bien là.