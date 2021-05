OL : Bruno Guimarães a des touches

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en janvier 2020, Bruno Guimarães a rapidement réussi à s'intégrer, sur comme en dehors du terrain lui qui parle un français quasiment impeccable. Cette saison, celle de la confirmation, le milieu brésilien était attendu, d'autant que la concurrence était plus forte à Lyon. Mais Rudi Garcia, qui n'a pas toujours été correct avec le joueur selon Juninho, n'en a pas fait un titulaire en puissance. L'hiver dernier, des écuries italiennes (dont l'Inter) avaient un oeil sur son cas sans forcément aller plus loin qu'une prise de renseignements.

Cet été, le numéro 39 de l'Olympique Lyonnais a quelques touches. Le média brésilien, TNTSport a affirmé hier que le Borussia Dortmund était séduit. Un montant de 30 millions d'euros était même évoqué. Selon nos informations, le BVB suit bien Bruno Guimarães. Et ils ne sont pas les seuls puisque des écuries anglaises et espagnoles sont venues aux renseignements sans passer aux choses sérieuses. Du côté de Lyon, on n'imagine pas à l'heure actuelle se séparer du joueur qui va disputer les Jeux Olympiques avec le Brésil cet été et que Juninho tient en très haute estime.