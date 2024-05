Euro 2024 : les choix controversés de Julian Nagelsmann enflamment l’Allemagne

Hier soir peu après 20 heures, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 25 Bleus retenus pour disputer l’Euro 2024. Son homologue allemand, Julian Nagelsmann a également choisi le jeudi 16 mai pour annoncer les éléments sélectionnés pour le championnat d’Europe. Contrairement à DD, l’ancien coach du Bayern Munich a décidé de convoquer plus de joueurs que prévu. En effet, il a sélectionné 27 joueurs, mais il devra en enlever au moins un d’ici le 7 juin, date à laquelle les pays engagés dans le tournoi doivent fournir leur liste finale à l’UEFA.

Des décisions difficiles

D’ici là, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Mais Nagelsmann a déjà fait des choix forts. Il s’est ainsi passé de certains éléments tels que Mats Hummels, Leon Goretzka, Julian Brandt, Karim Adeyemi, Nicklas Süle, Timo Werner ou encore Serge Gnabry. Si certaines absences étaient attendues, d’autres ont fait jaser. Surtout celles concernant les deux premiers joueurs cités. Ces choix étaient attendus. Mais ils ont malgré tout fait parler. Pourtant, Julian Nagelsmann a expliqué sa décision en conférence de presse hier.

«J’ai eu de longues conversations avec eux deux. Ils sont extrêmement déçus, ce qui est compréhensible. En tant qu’entraîneur de club, j’ai eu beaucoup de difficultés à dire aux joueurs quand ils n’étaient pas autorisés à participer à des matches importants. Dire à un joueur qu’il ne participerait pas à un championnat d’Europe à domicile a un impact différent.» Justement, les principaux concernés ont eu des réactions différentes. Le défenseur du BVB, qui regardait un match de NBA au moment de coup de fil du sélectionneur, a confié : «j’ai effectivement reçu un appel à ce moment précis, dont nous ne parlerons pas en détail ici. Juste à ce moment-là ! C’était ma matinée, c’est comme ça que tu aimes commencer ton mardi…»

Des réactions différentes

II était déçu. Mais le coup a été beaucoup plus rude pour Leon Goretzka, qui s’est toujours bien entendu avec Nagelsmann. Un entraîneur dont il a été l’un des lieutenants au Bayern Munich. Bild qu’il a été très ému au moment où il a appris qu’il ne ferait pas l’Euro dans son pays. Il y croyait pourtant et était même prêt à accepter de s’asseoir sur le banc. Le sélectionneur en a décidé autrement. En Allemagne, plusieurs personnalités du monde du ballon rond ont été invitées à commenter la liste des 27. C’est le cas de Michael Ballack (47 ans). « Hummels a sa place dans l’équipe en termes de performances. Mais c’est un joueur qui mettrait le doigt dans la plaie si les choses allaient mal. Et cela pourrait alors aussi être réclamé par le public.»

Il a ajouté ensuite : «Goretzka est aussi ce type-là. Les deux auraient également pu être placés aux positions douze et treize. Mais l’idée de Nagelsmann sur la composition des équipes ne prévoit pas cela. L’approche de Julian Nagelsmann est claire et compréhensible. Mais dans un tournoi comme celui-ci, il y a de l’imprévisibilité et des impondérables. C’est toujours comme ça. Les frictions ont été un peu supprimées dans cette équipe.» La presse allemande a aussi commenté ses choix. Kicker a écrit : «pour Goretzka et plus encore pour Hummels, qui a récemment défendu dans une forme impressionnante, cette exclusion peut sembler amère et - si l’on prend uniquement le critère de performance - injuste.»

La presse et les supporters allemands mitigés

Kicker poursuit : «mais l’argument de Nagelsmann selon lequel ces deux champions pourraient avoir du mal à remplir leur rôle de challengers et d’acteurs supplémentaires ne peut être écarté. Surtout dans une équipe passée de 23 à 26 professionnels, il y aura de nombreux joueurs dans les semaines du Championnat d’Europe qui ne seront guère, ou pas du tout, utilisés. Ils se rendront compte de plus en plus à chaque jour du tournoi qu’ils ne seront pas les principaux joueurs. Bien sûr, les nouveaux venus dans le tournoi comme Aleksandar Pavlovic ou Waldemar Anton trouvent la tâche plus facile avec un tel rôle.» Le média allemand a d’ailleurs publié un sondage afin de savoir si le sélectionneur avait pris la bonne décision avec les deux joueurs.

55% des personnes interrogées estiment qu’il a fait le mauvais choix. Tobias Feldhoff, journaliste pour Fussball Transfers, est lui aussi partagé. «Prendre Hummels à la place de Koch aurait été mon choix. Mais je pense que Nagelsmann a fait son choix à cause de la dynamique de groupe. Idem pour Goretzka. Pour moi, Adeyemi aurait pu être un bon choix à la place de Beier en raison de sa vitesse incroyable. Mais en général, les choix de Nagelsmann ont du sens.» L’homme fort de l’Allemagne va encore devoir faire des malheureux, puisqu’il doit réduire encore sa liste. Bild indique que deux joueurs sont menacés, à savoir le défenseur central Robin Koch (27 ans, Eintracht Francfort) et l’ailier Maxi Beier (21 ans, TSG Hoffenheim). Des choix qui feront certainement moins parler que les précédents.