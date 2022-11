BL : le Bayern seul en tête après sa victoire sur le Werder, Bochum s'impose face au Borussia M'Gladbach, Stuttgart et le Hertha dos à dos

Suite de la 14ème journée de Bundesliga ce mardi après la rencontre inaugurale de 18h30 entre Wolfsbourg et Dortmund (2-0). Le multiplex de 20h30, quant à lui, nous réservait trois matches. Le Bayern recevait à domicile le Werder Brême en espérant s'imposer pour prendre ses aises en tête du championnat allemand. Dans le même temps, le Borussia M'gladbach se rendait à Bochum et Stuttgart recevait le Hertha Berlin. Dans la première rencontre, les Munichois ne laissaient aucune chance à leur adversaire avec un score de tennis, net et (presque) sans bavure (6-1). La rencontre tournait d'ailleurs très vite à l'avantage des joueurs de Julian Nagelsmann. Jamal Musiala crochetait un défenseur avant d'ajuster Jiri Pavlenka (5e, 1-0). Quelques minutes plus tard, les visiteurs égalisaient par l'intermédiaire de Anthony Jung (10e, 1-1). Malgré cet embryon de révolte, les Bavarois continuaient de faire le jeu et se procuraient une belle occasion de reprendre les rênes de la rencontre sur pénalty, mais Eric Choupo-Moting voyait sa tentative être arrêtée par le gardien adverse (18e). Une autre mauvaise nouvelle arrivait dans la foulée avec la blessure de Sadio Mané. le Sénégalais devait alors laisser sa place à Leroy Sané (20e). L'orage était passé et les coéquipiers de Benjamin Pavard, encore une fois titulaire en défense centrale, se chargeaient d'annihiler les espoirs des joueurs du Werder Brême en marquant trois buts en six minutes. Serge Gnabry inscrivaient notamment un doublé (22e, 2-1 et 28e, 4-1) tandis que Leon Goretzka avait lui aussi marqué entre les deux réalisations de son compatriote et coéquipier en sélection (26e, 3-1).

Les joueurs du club bavarois continuaient tout de même leurs assauts sur le but adverse, mais ils manquaient de précision dans le dernier geste comme Serge Gnabry dont la tentative filait légèrement au-dessus de la transversale de Pavlenka (30e) ou bien encore Leroy Sané qui voyait sa frappe terminer son chemin sur le poteau du gardien tchèque (54e). À noter, la belle parade de Manuel Neuer, qui n'a rien perdu de son talent malgré le manque de compétition, sur une frappe de Oliver Burke en fin de première période (43e). Serge Gnabry, très remuant, tentait même un lob, mais le portier du Werder, bien aidé par son mètre 95, arrivait à stopper la tentative de l'Allemand (58e). Finalement, l'ailier réussissait à inscrire son triplé en fin de match après avoir crocheté deux défenseurs avant de conclure (82e, 5-1). Puis Mathys Tel finissait le travail avec un coup de canon qui terminait en lucarne (84e, 6-1). Grâce à cette victoire, le Bayern conforte sa place de leader de la Bundesliga grâce à cette victoire. Dans les autres rencontres de la soirée, Bochum prenait le meilleur sur le Borussia M'gladbach (2-1) en tout début de rencontre grâce à des réalisations de Christopher Antwi-Adjej sur une offrande de Simon Zoller (7e, 1-0) puis de Philipp Hofmann (11e, 2-0). À l'heure de jeu, Alassane Plea réduisait le score pour les visiteurs, mais cette réalisation du Français ne changeait pas grand-chose au résultat final. Enfin, de leur côté, Stuttgart et le Hertha Berlin se quittaient bons amis sur un match nul (1-1), Dodi Lukebakio (19e, 1-1) ayant répondu à Serhou Guirassy (3e, 1-0). Au classement, Bochum reste dans la zone de relégation (17ème) malgré sa victoire tandis que Stuttgart (15ème) et le Hertha (16ème) sont juste devant, à égalité (11 points chacun). Le Borussia M'gladbach, quant à lui, reste englué dans le ventre mou de la Bundesliga.