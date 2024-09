France - Belgique : les compositions sont tombées

Les Bleus sont attendus au rebond. Après un Euro décevant et une défaite inquiétante face à l’Italie (1-3), l’équipe de France accueille la Belgique ce vendredi soir en Ligue des Nations (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Une rencontre qui permet à Didier Deschamps de faire souffler ses cadres.

Le sélectionneur français aligne Koundé et Digne dans les couloirs défensifs pour encadrer la charnière Upamecano-Saliba devant Maignan. Le milieu de terrain est composé de Guendouzi, Kanté et Koné, qui célèbre sa première titularisation en sélection. Dembélé, Thuram et Kolo Muani sont en charge de l’attaque, Mbappé restant sur le banc. Du côté belge, Tedesco opère peu de changements par rapport au dernier match, Debast prenant la place de De Cuyper tandis que Lukebakio est remplacé par Bakayoko sur la droite de l’attaque, complétée par De Bruyne, Doku et Openda, seul en pointe.

Les compositions :

France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Guendouzi, Kanté, Koné - Dembélé, Thuram, Kolo Muani

Belgique : Casteels - Debast, Faes, Theate, Castagne - Tielemans, Onana - Bakayoko, De Bruyne, Doku - Openda