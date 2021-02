PSG : Mathieu Bodmer dézingue la gestion des jeunes au club

Ces dernières années, la gestion des jeunes du centre de formation au PSG est souvent remise en cause. Le club n’arrive jamais à garder ses jeunes et s’en sépare très souvent. Une gestion qui ne plaît pas du tout à Mathieu Bodmer, ancien joueur parisien.

L’ancien milieu du PSG (2010-2013) et néo ex-consultant de Téléfoot est surpris par la mauvaise gestion du club avec les jeunes. Dernier exemple en date, le prêt avec option d’achat et clause de rachat du jeune Bandiougou Fadiga à Brest. « Ça fait quelques cas mal gérés selon moi, c’est dommage parce que ce sont des jeunes à fort potentiel. Peut-être qu’ils n’ont pas leur place de titulaire actuellement dans cette équipe, mais j’aimerais que le club, dans les prochains mois ou prochaines années, s’appuie un petit plus sur le centre de formation qui a quand même de bons résultats, qui est capable de former de grands joueurs » a-t-il déclaré sur France Bleu avant de critiquer la clause de rachat mise sur Fadiga. « Pourquoi racheter un joueur qui est chez vous au démarrage ? Vous vous dites : “il est bon, on va le laisser et on peut peut-être le racheter." Mais vous n’avez pas besoin de le racheter puisqu’à la base, il est déjà dans votre club. Moi, j’aurais gardé Fadiga. »