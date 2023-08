OL : la réponse cinglante de Santiago Cucci à Jean-Michel Aulas

Attaqué en justice par Jean-Michel Aulas, John Textor est furieux. Le nouveau patron de l’Olympique Lyonnais est la cible de piques en provenance d’un JMA désireux d’encaisser les 14,5 M€ correspondant à un accord passé lors de son départ du club. Mais en utilisant ce procédé juridique, l’ancien patron des septuples champions de France a braqué encore plus la direction actuelle.

«Il est de notoriété qu’il a engagé une agence de communication qui dénigre le club depuis plusieurs semaines. (…) En faisant cela, il a brisé l’accord. Et quand quelqu’un saisit les comptes du club, on est clairement dans des agissements contre les intérêts du club. On estime qu’en ayant rompu ces deux clauses, il n’est pas éligible, non pas à une dette, mais à cet engagement d’OL Groupe de racheter 3% du capital qu’il détenait», a indiqué Santiago Cucci à l’AFP.