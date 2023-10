CdM 2034 : l’Arabie saoudite pourrait être concurrencée par 4 pays

Alors que l’Arabie saoudite a déclaré son intention d’organiser la Coupe du monde 2034 et a récemment envoyé sa candidature, le pays du Golfe pourrait avoir un sacré concurrent. En effet, comme le révèle le Sydney Morning Herald, une candidature qui pourrait s’élever à 4 pays pourrait voir le jour. L’Indonésie serait à l’origine de ce projet et voudrait collaborer avec l’Australie tandis que la Malaisie et Singapour pourraient rejoindre ce projet.

Ancien président de l’Inter Milan et actuellement dirigeant de la Fédération indonésienne de football, Erick Thorir a confirmé les négociations : «nous sommes en discussion avec l’Australie et quand nous avons visité la Malaisie et Singapour, les deux pays ont émis l’idée de rejoindre l’Indonésie et l’Australie.» L’Indonésie et la Malaisie avaient d’ailleurs organisé ensemble la Coupe d’Asie en 2007 avec la Thaïlande et le Vietnam comme coorganisateurs.