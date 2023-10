CdM 2034 : l’Arabie saoudite a envoyé sa candidature

Après avoir annoncé qu’elle se portait candidate à l’accueil de la Coupe du monde 2034, l’Arabie saoudite est passée à la vitesse supérieure dans sa volonté d’organiser cette compétition. En effet, via un communiqué, la fédération a annoncé qu’elle avait envoyé à la FIFA une lettre d’intention pour devenir candidate. «La Fédération saoudienne de football (SAFF) a soumis aujourd’hui, lundi 9 octobre, une lettre d’intention (LOI) et signé une déclaration à la FIFA concernant sa candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2034» peut-on lire dans un communiqué.

«L’intention de l’Arabie Saoudite de se porter candidate à la Coupe du Monde de la FIFA 2034™ est une première historique et reflète les objectifs du pays de débloquer de nouvelles opportunités de football à tous les niveaux et son engagement à soutenir la croissance du jeu aux quatre coins du monde. S’inspirant de la transformation sociale et économique de l’Arabie saoudite dans le cadre de la Vision 2030, ainsi que de l’amour de longue date du pays pour le beau jeu, la candidature saoudienne pour 2034 vise à accueillir le monde dans le Royaume et promet un événement passionnant et mémorable pour les fans» est-il également écrit. N’ayant jamais organisé de grande compétition de football, l’Arabie saoudite va recevoir la Coupe d’Asie en 2027 et entend donc s’offrir la Coupe du monde sept ans plus tard.