CdM 2034 : l’Arabie saoudite annonce sa candidature

Après avoir officiellement annoncé les pays hôtes du Mondial 2030, la FIFA avait invité les pays membres de la confédération asiatique (AFC) à se manifester pour déposer leur candidature en vue de l’organisation de la Coupe du Monde 2034. Sans surprise, l’Arabie saoudite, qui était déjà intéressée par l’édition 2030, vient d’annoncer la sienne.

« La volonté du Royaume d’accueillir la Coupe du Monde 2034 est le reflet de la renaissance globale qu’il a réalisée à tous les niveaux et à tous les niveaux, qui en a fait un centre de leadership et une interface internationale pour accueillir le plus grand et le plus important événement mondial. des événements dans divers domaines, avec les capacités qu’elle possède, des composantes économiques et un grand patrimoine culturel », indique le communiqué.