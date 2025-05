Le Havre-OM : les compositions officielles

C’est le moment préféré de tous les amateurs de Ligue 1 : le multiplex de fin de saison. Il reste deux journées avant la fin de ce millésime 2024-2025 et les Marseillais veulent toujours assurer leur place pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour cela, les Phocéens se doivent de l’emporter sur la pelouse du Havre (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h) alors que les Normands sont à la lutte pour ne pas descendre en Ligue 2. Et en plus d’avoir son destin entre ses mains, l’OM peut espérer un faux pas de Monaco contre l’OL qui s’affrontent en même temps.

Roberto de Zerbi a couché un 4-3-3 ce soir. Surprise dans la triplette d’attaque, Rowe remplace Luis Henrique moins tranchant ses derniers temps et accompagnera Greenwood et Gouiri. Cornelius se réinstalle en défense au côté de Balerdi tandis Rongier récupère sa place de titulaire au profit de Bennacer. Didier Digard a opté pour un 4-2-3-1. André Ayew débute d’entrée au poste de numéro 9 et tentera de jouer un mauvais tour à son ancien club. Le capitaine Touré se positionnera dans le double pivot au côté de Mwanga. Et Sangante a été préféré à Lloris en défense.

Les compositions officielles :

Le Havre : Gorgelin - Nego, Youté, Sangante, Ballo-Touré - Touré, Mwanga - Casimir, Kechta, Soumaré - Ayew

OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Cornelius, U.Garcia - Hojbjerg, Rongier, Rabiot - Greenwood, Gouiri, Rowe